السلطة الفلسطينية تتخذ إجراءات عقابية ضد القدوة ومؤسسة ياسر عرفات

كشف عضو اللجنة المركزية السابق في حركة "فتح"، الدكتور ناصر القدوة، عن تعرضه وتعرض مؤسسة "الشهيد ياسر عرفات" التي يديرها، لإجراءات عقابية من السلطة الفلسطينية، منها وقف تحويل المخصصات المالية للمؤسسة وسحب سيارته ومرافقيه.

وكشف القدوة في لقاء مع عدد من الصحافيين، الاثنين، عن رسالة موجهة من رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، الدكتور رمزي خوري، إلى وزير المالية شكري بشارة، يطالبه فيها بوقف أية تحويلات مالية للمؤسسة وذلك بناء على "التعليمات الرئاسية".

وأكدت مصادر في السلطة صحة هذه الرسالة.