قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن القضاء السعودي وحده هو المعني، بمحاسبة المتورطين في قضية المواطن السعودي

جمال خاشقجي.

وأضاف أبو الغيط أن " المخابرات الأميركية ليست جهة حُكم أو قرار دولية".