مقاتلات التحالف تشن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء
آخر تحديث GMT17:45:45
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقاتلات التحالف تشن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقاتلات التحالف تشن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء

عاجل
صنعاء - العرب اليوم

 أفاد مراسلنا في اليمن بأن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية شنت غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الأحد وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أعلنت، اليوم الأحد، عن تنفيذها عملية عسكرية واسعة النطاق في محافظة الجوف اليمنية المتلاصقة مع حدود السعودية بشمال البلاد ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في اليمن، وإعلان الحوثيين أمس عن شنهم هجمات صاروخية على "مواقع هامة وحساسة جدا" في منطقة جازان السعودية، فيما أكدت المملكة مقتل شخصين جراء سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على مدينة صامطة السعودية .

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقاتلات التحالف تشن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء مقاتلات التحالف تشن غارات على العاصمة اليمنية صنعاء



أخبار ذات صلة

GMT 17:34 2021 الأحد ,26 كانون الأول / ديسمبر

الأمن التركي يلقي القبض على عنصر من "حزب العمال الكردستاني" أثناء محاولته التسلل إلى البلاد
العرب اليوم - الأمن التركي يلقي القبض على عنصر من "حزب العمال الكردستاني" أثناء محاولته التسلل إلى البلاد

GMT 07:30 2021 الأحد ,26 كانون الأول / ديسمبر

إسرائيل تعتقل حارسا للمسجد الأقصى في قبة الصخرة
العرب اليوم - إسرائيل تعتقل حارسا للمسجد الأقصى في قبة الصخرة

GMT 07:11 2021 الأحد ,26 كانون الأول / ديسمبر

مصادر تتحدث عن عقد اجتماع "روسيا-الناتو" الشهر القادم لبحث الضمانات التي طالبت بها موسكو
العرب اليوم - مصادر تتحدث عن عقد اجتماع "روسيا-الناتو" الشهر القادم لبحث الضمانات التي طالبت بها موسكو

GMT 23:22 2021 الأحد ,26 كانون الأول / ديسمبر

مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تفجير انتحاري شرق الكونغو
العرب اليوم - مقتل 6 أشخاص على الأقل إثر تفجير انتحاري شرق الكونغو

GMT 17:20 2021 السبت ,25 كانون الأول / ديسمبر

التحالف العربي يصرح سنعرض أدلة على تورط "حزب الله" في الأزمة اليمنية
العرب اليوم - التحالف العربي يصرح سنعرض أدلة على تورط "حزب الله" في الأزمة اليمنية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

عارضة الأزياء اللبنانية جيسيكا قهواتي يإطلالات أنيقة وجذابة

بيروت - العرب اليوم

تتميز عارضة الأزياء اللبنانية الأسترالية جيسيكا قهواتي بالأناقة والجاذبية؛ حيث تتقن دائماً اختيار إطلالاتها المختلفة، لتبدو بمظهر راقي يخطف الأنظار. دعونا نستعرض معاً في إطلالاتها السطور التالية، لتستوحي إطلالات أنيقة ولافتة من جيسيكا قهواتي: جيسيكا قهواتي بتايور ميدي وردي في إطلالة راقية، اعتمدت جيسيكا قهواتي تايورميدي باللون الوردي من القماش المُطرز بالخرز والترتر اللامع، صُمم بأكمام طويلة مع تنورة ميدي بتصميم ضيق، مما منحها مظهراً جذاباً وأنيقاً. ونسقت جيسيكا قهواتي مع إطلالتها، صندلاً باللون الفضي جاء مُطرزاً بالترتر والكريستال اللامع، مع مقدمة دائرية وكعب متوسط الطول، فيما اختارت مع إطلالته تسريحة البف مع الشعر الويفي، لإطلالة أنثوية جذابة. جيسيكا قهواتي ببدلة رسمية لاقت موضة البدلة الرسمية رواجاً بين النسا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:30 2021 السبت ,25 كانون الأول / ديسمبر

نجمات عالميات تألقن بأزيائهن في عام 2021
العرب اليوم - نجمات عالميات تألقن بأزيائهن في عام 2021

GMT 08:50 2021 السبت ,25 كانون الأول / ديسمبر

أكثر الوجهات الجذابة التي يمكن زيارتها في 2022
العرب اليوم - أكثر الوجهات الجذابة التي يمكن زيارتها في 2022

GMT 09:48 2021 السبت ,25 كانون الأول / ديسمبر

أحدث ديكورات غرف الطعام لعام 2022
العرب اليوم - أحدث ديكورات غرف الطعام لعام 2022

GMT 22:56 2021 الجمعة ,24 كانون الأول / ديسمبر

الكاظمي يدعو في عيد ميلاد المسيحيين للعودة إلى العراق
العرب اليوم - الكاظمي يدعو في عيد ميلاد المسيحيين للعودة إلى العراق

GMT 23:43 2021 الأربعاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

مذيع أميركي مهدد بالاقالة بسبب كبير مستشاري بايدن
العرب اليوم - مذيع أميركي مهدد بالاقالة بسبب كبير مستشاري بايدن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 21:23 2020 الإثنين ,01 حزيران / يونيو

الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة في اليوم
العرب اليوم - الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة في اليوم

GMT 04:31 2015 السبت ,03 تشرين الأول / أكتوبر

القرود تتناول اللحوم للمرة الأولى في جزيرة "بورينو"
العرب اليوم - القرود تتناول اللحوم للمرة الأولى في جزيرة "بورينو"

GMT 05:37 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجوزاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 18:19 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

بيروت - جاكلين عقيقي
العرب اليوم - بيروت - جاكلين عقيقي

GMT 03:29 2015 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

"مجموعة الراجحي للأغذية" تجري عددًا من التوسعات في شركاتها
العرب اليوم - "مجموعة الراجحي للأغذية" تجري عددًا من التوسعات في شركاتها

GMT 22:18 2021 الخميس ,25 شباط / فبراير

تايوان واليابان وأستراليا تبتكر مبادرة "رحلات إلى اللامكان"
العرب اليوم - تايوان واليابان وأستراليا تبتكر مبادرة "رحلات إلى اللامكان"

GMT 03:24 2020 الأحد ,17 أيار / مايو

حقائق لا تعرفها عن أخطر طائر في العالم "الديناصور الراقى"
العرب اليوم - حقائق لا تعرفها عن أخطر طائر في العالم "الديناصور الراقى"

GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
العرب اليوم - حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 18:11 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها
العرب اليوم - لماذا تبكي كثيرات أثناء ممارسة العلاقة الحميمية أو بعدها

GMT 03:47 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

رومانسية حالمة وأنوثة طاغية في أزياء جورج حبيقة "ريزورت 2019"
العرب اليوم - رومانسية حالمة وأنوثة طاغية في أزياء جورج حبيقة "ريزورت 2019"

GMT 23:33 2018 الأربعاء ,04 تموز / يوليو

سما المصري تنشر صور جديدة لها بالمايوه البكيني
العرب اليوم - سما المصري تنشر صور جديدة لها بالمايوه البكيني

GMT 04:47 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

لَعَنَ الله شَيْخَك
العرب اليوم - لَعَنَ الله شَيْخَك

GMT 20:15 2020 الإثنين ,09 آذار/ مارس

فوائد القسط الهندي البني
العرب اليوم - فوائد القسط الهندي البني

GMT 05:36 2019 الإثنين ,28 تشرين الأول / أكتوبر

حلا شيحة بطلة الجزء الثاني من "هيبتا" وتستعد لبدء التصوير
العرب اليوم - حلا شيحة بطلة الجزء الثاني من "هيبتا" وتستعد لبدء التصوير
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab