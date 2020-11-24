جو بايدن يكسر رقما قياسيا ويحصل على أكثر من 80 مليون صوت

حطم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، رقما قياسيا بحصولهما على أكثر من 80 مليون صوت في الانتخابات التي جرت يوم 4 نوفبر الحالي وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، فإن بايدن تخطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأكثر من 10 ملايين صوت وكان أوباما حصل على 69 مليون صوت في عام 2018. وتعتبر حصة بايدن من الأصوات هي الأعلى لأي منافس رئاسي منذ أن أطاح الرئيس فرانكلين روزفلت بهيربرت هوفر عام 1932.

المصدر: وكالات