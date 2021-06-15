أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية عن فوز "حزب جبهة التحرير الوطني" بـ105 مقاعد في البرلمان بعد إجراء الانتخابات التشريعية.وينال بذلك "حزب جبهة التحرير الوطني"، الحاكم سابقا، أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب.

وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب "حركة مجتمع السلم" ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا.وجاء رابعا حزب "جبهة المستقبل" بعد فوزه بـ48 مقعدا، ثم "حركة البناء الوطني" بـ40 مقعدا.وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن نتائج الانتخابات أفصحت عن مشهد سياسي جديد، ما يعطي "بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين".