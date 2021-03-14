هزيمة فادحة للمحافظين في ألمانيا بزعامة ميركل في انتخابات محلية بولايتين

تكبّد المحافظون الألمان بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، الأحد، هزيمة "فادحة" في انتخابات محلية أجريت في ولايتين في غرب البلاد، وفق استطلاعات خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، وذلك قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات التشريعية في سبتمبر المقبل.

ولم يحصد حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي" الذي يعاني أزمة كبرى، سوى 23% من الأصوات في ولاية بادن فورتمبرغ، مقابل 27% قبل 5 سنوات، فيما حصل على ما بين 25,5% و26% من الأصوات في ولاية راينلاند بفالتس، مقابل 31,8% في العام 2016، وفق محطتين تلفزيونيتين رسميتين.