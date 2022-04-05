وزير الخارجية الإيطالي يؤكد وجود إيطاليا بين الدول الضامنة لأوكرانيا لا يعرضها للخطر

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء أن وجود بلاده من بين الدول الضامنة لأوكرانيا "لا يعرضها لأي خطر" وقال دي مايو في تصريحات للصحفيين في برلين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "أن تكون من بين البلدان الضامنة يعني أن تكون جزءا من مسار عمل دبلوماسي يؤدي إلى هدف اتفاق سلام ينظر في جميع الجوانب المتنازع عليها في الوقت الحالي" واعتبر أن الاتفاق المؤمل "يبدأ بالطبع من إرادة الشعب والمؤسسات الأوكرانية، لأننا عملنا دائما لحماية وحدة وسيادة أوكرانيا".