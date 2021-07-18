استهدف مسلحو "هيئة تحرير الشام" المتمركزون في ريف حلب الغربي، أحد الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب، شمالي سوريا. أفادت مصادر محلية بأن قذيفتين سقطتا في حي الشهباء الواقع شمال غربي مدينة حلب، حيث سقطت إحدى القذيفتين فوق بناء سكني، فيما سقطت الأخرى داخل مدرسة مجاورة. ولم تسفر القذيفتان عن وقوع أي خسائر بشرية بين الأهالي، فيما تسببتا بإلحاق أضرار مادية محدودة بأحد المنازل الواقعة في البناء المستهدف. من جانبه أوضح مصدر ميداني بأن القذائف تم إطلاقها من قبل مسلحي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة بمسماها الجديد)، المنتشرين ضمن منطقة خفض التصعيد في ريف حلب الغربي، مشيراً إلى أن "تحرير الشام" نفذت العديد من الانتهاكات والاعتداءات خلال الفترة الماضية باتجاه القرى القريبة من مناطق سيطرتها.