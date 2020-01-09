الناتو: جمعنا معلومات ثمينة خلال الضربات الصاروخية الإيرانية عبر درعنا الصاروخية في رومانيا

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن نظام الدرع الصاروخية للحلف في رومانيا جمع معلومات مهمة خلال الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف عسكرية أمريكية في العراق.وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان: "نظام الدفاع الصاروخي في مدينة ديفيسيلو عمل بشكل اعتيادي خلال هذه اللحظات وزود الحلف بمعلومات قيمة أثناء الضربات الإيرانية".ونفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأربعاء، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين

الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، ردا على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة، يوم 3 يناير الجاري، قرب مطار بغداد وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الولايات المتحدة وجود قتلى بين قواتها، حيث أوضح البنتاغون أن إيران أطلقت 16 صاروخا من 3 مواقع، لكن نظام الإنذار المبكر أتاح تفادي سقوط ضحايا.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأربعاء، عن "انتهاء أيام تسامح" دول العالم مع تصرفات إيران "المضرة"، واعدا بفرض عقوبات قوية جديدة على الجمهورية الإسلامية بعد هجومها الصاروخي، لكنه شدد مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تريد استخدام قوتها العسكرية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للتوصل إلى السلام مع كل من يرغب في ذلك.