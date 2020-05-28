وفاة حالة مصابة بـ«كورونا» في مصراته الليبية

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراته شرق العاصمة الليبية طرابلس اليوم وفاة حالة مصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت اللجنة أن الحالة التي قدمت من خارج المدينة أمس أدخلت مركز الإيواء والعزل بالبلدية، حسب بيان اللجنة العليا للأزمة .