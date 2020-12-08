بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدين أعمال العنف باحتجاجات السليمانية
آخر تحديث GMT18:25:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدين أعمال العنف باحتجاجات السليمانية

العرب اليوم -

العرب اليوم - بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدين أعمال العنف باحتجاجات السليمانية

الأمم المتحدة
بغداد _ العرب اليوم

بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدين أعمال العنف باحتجاجات السليمانية

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدين أعمال العنف باحتجاجات السليمانية بعثة الأمم المتحدة بالعراق تدين أعمال العنف باحتجاجات السليمانية



أخبار ذات صلة

GMT 18:17 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

الادعاء يطلب سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بقضية تمويل غير مشروع
العرب اليوم - الادعاء يطلب سجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بقضية تمويل غير مشروع

GMT 17:54 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

مسؤول إيراني يقول برواية جديدة إنه تم التعرف على من أمر بقتل فخري زاده
العرب اليوم - مسؤول إيراني يقول برواية جديدة إنه تم التعرف على من أمر بقتل فخري زاده

GMT 17:49 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

بعثة الأمم المتحدة يجب بدء التحقيقات لتحديد المسؤولين عن عنف السليمانية
العرب اليوم - بعثة الأمم المتحدة يجب بدء التحقيقات لتحديد المسؤولين عن عنف السليمانية

GMT 17:47 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

بعثة الأمم المتحدة تحض سلطات إقليم كردستان على ضمان حرية التعبير
العرب اليوم - بعثة الأمم المتحدة تحض سلطات إقليم كردستان على ضمان حرية التعبير

GMT 17:40 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

المسماري أردوغان لم يتوقف يوما عن نقل الأسلحة إلى ليبيا
العرب اليوم - المسماري أردوغان لم يتوقف يوما عن نقل الأسلحة إلى ليبيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

للحصول على إطلالة مميّزة تجمع بين الراحة والأناقة

طرق لارتداء المعطف المبطن في الشتاء على طريقة إيرينا شايك

واشنطن ـ العرب اليوم

طريقة ارتداء المعطف المبطن صيحة لا غنى عنها في الشتاء، ويتميّز هذا المعطف بحجمه الكبير والراحة المثلى وسيكون حليفك المثالي لمواجهة درجات الحرارة الباردة، إستوحي طريقة ارتداء المعطف المبطن في الشتاء على طريقة أيرينا شايك.اعتمدت عارضة الأزياء أيرينا شايك طريقة ارتداء المعطف المبطن الميدي باللون الكاكي، ونسّقت تحته الـHoodie  الرياضية باللون الأسود، وسروال كارغو بنقشة عسكرية مع جزمة المحارب العالية من الجلد باللون الأسود. كذلك إستوحي من إيرينا شايك طريقة ارتداء المعطف المبطن باللون الأسود ونسقيه مع لوك مونوكروم أنيق باللون الأسود، وللمسة عصرية أضافت شايك الجزمة العالية باللون الأبيض، وأكملت الإطلالة بحقيبة بنقشة الحمار الوحشي. كما نسّقت مع إطلالة كاملة باللون الأسود طريقة ارتداء المعطف المبطن باللونين الأبيض والأزرق م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:03 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

تنسيق الكاب موضة خريف 2020 مستوحاة من العروض العالمية
العرب اليوم - تنسيق الكاب موضة خريف 2020 مستوحاة من العروض العالمية

GMT 10:29 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

تجربة لعشاق المغامرة في محافظة أملج السعودية
العرب اليوم - تجربة لعشاق المغامرة في محافظة أملج السعودية

GMT 08:58 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021
العرب اليوم - أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021

GMT 02:18 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس السوري يؤكد أن الإرهاب ليس منتجا إسلاميا ولا نبحث عن شهادة من الغرب
العرب اليوم - الرئيس السوري يؤكد أن الإرهاب ليس منتجا إسلاميا ولا نبحث عن شهادة من الغرب

GMT 02:59 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

الإعلامية منى عراقي تستعين بـ"حلّاق رجالي" لقص شعرها
العرب اليوم - الإعلامية منى عراقي تستعين بـ"حلّاق رجالي" لقص شعرها

GMT 03:28 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

"أديداس" تقترب من طرح حذاءً رياضيًا بسعر "خرافي"
العرب اليوم - "أديداس" تقترب من طرح حذاءً رياضيًا بسعر "خرافي"

GMT 06:01 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

أفضل الأنشطة السياحية الخارجية في الإمارات خلال فصل الشتاء
العرب اليوم - أفضل الأنشطة السياحية الخارجية في الإمارات خلال فصل الشتاء

GMT 03:37 2020 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

أبرز الأسباب التي تجعل اللون البُنّي مرغوبًا في الديكور الداخلي
العرب اليوم - أبرز الأسباب التي تجعل اللون البُنّي مرغوبًا في الديكور الداخلي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:00 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أسوأ 6 سيارات تفقد نصف قيمتها في سعر إعادة البيع
العرب اليوم - تعرف على أسوأ 6 سيارات تفقد نصف قيمتها في سعر إعادة البيع

GMT 19:53 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

"ناسا" تفك لغز "الجسم الغامض" الذي يدور حول الأرض
العرب اليوم - "ناسا" تفك لغز "الجسم الغامض" الذي يدور حول الأرض

GMT 20:46 2020 الخميس ,03 كانون الأول / ديسمبر

فيس بوك تنوي إطلاق خدمتها الإخبارية في بريطانيا الشهر المقبل
العرب اليوم - فيس بوك تنوي إطلاق خدمتها الإخبارية في بريطانيا الشهر المقبل

GMT 06:21 2019 الأحد ,09 حزيران / يونيو

الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا
العرب اليوم - الثانوية الكابوسية.. الموت قلقا

GMT 17:56 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

عالم الأمومة المفخخ
العرب اليوم - عالم الأمومة المفخخ

GMT 18:56 2018 الأربعاء ,05 كانون الأول / ديسمبر

أخونة الدولة
العرب اليوم - أخونة الدولة

GMT 13:25 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

التكنولوجيا الحديثة والمجتمع
العرب اليوم - التكنولوجيا الحديثة والمجتمع

GMT 19:13 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجروح الخفية
العرب اليوم - الجروح الخفية

GMT 06:26 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

خطوات بسيطة للتخلص من الرائحة الكريهة لمُكيف السيارة تعرف عليها
العرب اليوم - خطوات بسيطة للتخلص من الرائحة الكريهة لمُكيف السيارة تعرف عليها

GMT 17:09 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

" جاكوار إف بيس" تواصل تربعها على قمة عائلة سيارات الرياضة
العرب اليوم - " جاكوار إف بيس" تواصل تربعها على قمة عائلة سيارات الرياضة

GMT 04:34 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

شركة "كيا" تطرح نسخةً شبابيةً مميَّزة بهيكل هاتشباك رياضي
العرب اليوم - شركة "كيا" تطرح نسخةً شبابيةً مميَّزة بهيكل هاتشباك رياضي

GMT 02:37 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يؤكّد أنّه سيؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي
العرب اليوم - ترامب يؤكّد أنّه سيؤيد خطة الإنعاش الاقتصادي

GMT 08:28 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

عشر نصائح لشعر صحي
العرب اليوم - عشر نصائح لشعر صحي

GMT 06:31 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

سحر البحر
العرب اليوم - سحر البحر

GMT 00:25 2020 الجمعة ,04 كانون الأول / ديسمبر

"واحة ليوا الطبيعية" الوجهة الأفضل لعشاق الاستجمام
العرب اليوم - "واحة ليوا الطبيعية" الوجهة الأفضل لعشاق الاستجمام

GMT 12:10 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد زيت النعناع للشعر
العرب اليوم - فوائد زيت النعناع للشعر

GMT 19:53 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

اختراع من "أبل" ينهي مشكلة الملايين بسبب تشققات زجاج السيارة
العرب اليوم - اختراع من "أبل" ينهي مشكلة الملايين بسبب تشققات زجاج السيارة

GMT 00:28 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

كورونا يحرم الأوروبيين من التزلج على الجليد في عُطلة الميلاد
العرب اليوم - كورونا يحرم الأوروبيين من التزلج على الجليد في عُطلة الميلاد
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab