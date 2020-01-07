الرئاسة التركية توجه رسالة إلى مصر باللغة العربية

زعم ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، فى رسالة باللغة العربية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، أن تركيا لا تريد الحرب مع مصر أو محاصرتها عبر ليبيا.وأضاف مستشار الرئيس التركى، فى سلسلة تغريدات كتبها باللغة العربية، "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر.. تواجدنا في ليبيا تلبية لطلب الحكومة الشرعية وليس لمواجهة أي جيوش أخرى عربية أو أجنبية .. نسعى لوقف الحرب وغيرنا يسعى إلى إشعالها".وأكمل فى سياق مزاعمه المعهودة

حول المنطقة العربية، " تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابين.. لا تصدقوا إعلامكم فهو يكذب عليكم".وتزعم أنقرة أنها تدعم الحكومة الشرعية في ليبيا عقب الاتفاق الموقع بين أردوغان وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق المنضوي تحتها ميلشيات إرهابية.وكشفت تقارير إعلامية مسربة مؤخرا منذ تصديق البرلمان التركى على طلب رئيس الدولة بإرسال قوات إلى ليبيا، أن أنقرة قامت بنقل عناصر إرهابية مرتزقة من أدلب السورية إلى العاصمة طرابلس على متن 4 طائرات.وتناصب الدولة التركية مصر العداء منذ سقوط نظام الإخوان وتسعى جاهدة لخنقها وخلخلة استقرارها وتضع الجيش المصري هدفا مشروعا لها، بهدف إزحته فى ظل العداء التاريخى ضد القوات المسلحة المصرية منذ تأسيسها على يد محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة، الذي كسر هيبة دولة الخلافة العثمانية بالعسكرية المصرية.ويرى المراقبون للشان الإقليمى، أن تركيا تسعى إلى محاصرة مصر وابتلاع حوض المتوسط , واحتلال ليبيا لسرقة مواردها الطبيعية.