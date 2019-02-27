رئيس الوزراء يكلف الدكتور محمد شاكر بتولي مهام وزير النقل مؤقتًا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.