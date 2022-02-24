جونسون يُعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن فرض عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت عددا من قطاعات الاقتصاد الروسي، منها القطاع المصرفي والطيران وقال جونسون أمام البرلمان، اليوم الخميس، إن العقوبات تشمل الحظر على تصدير المنتجات العالية التكنولوجيا لروسيا والمواد ذات الاستخدام المزدوج وتشمل العقوبات أيضا وقف بريطانيا رحلات شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" إلى المملكة المتحدة وقررت تجميد جميع أصول مصرف "في تي بي" الروسي للتجارة الخارجية، إضافة إلى قيود على حجم الودائع المالية التي يمكن للجهات الروسية والأفراد من روسيا أن يمتلكوها بحساباتهم في المصارف البريطانية.