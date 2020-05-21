رواندا تسجل 6 إصابات وسبع حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في رواندا اليوم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا .

وأوضحت الوزارة : أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 314 حالة إصابة وسبع حالات شفاء.