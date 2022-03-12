مقتدى الصدر يؤكد أن الحكومة العراقية المقبلة لا شرقية ولا غربية

جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر التأكيد على أن الحكومة العراقية المقبلة "لا شرقية ولا غربية" وكتب الصدر في ورقة بخط يده عقب اجتماعه مع قيادات سياسية شيعية: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".