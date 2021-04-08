تركي الفيصل يؤكد أن السعودية لا تريد الحصول على وصاية القدس وكل ما يقال شائعات

أكد رئيس الاستخبارات العامة الـسعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، أن بلاده لا تريد الحصول على وصاية القدس، وأن كل ما يقال بهذا الشأن شائعات.

وقال في حديث لبرنامج "قصارى القول"، إن "المنطقة العربية محور اهتمام عالمي، وأن ما يحدث فيها يؤثر على العالم بأسره".

وأضاف: "جائحة كورونا أثبتت أن على العالم أن يتحد ويلتف حول بعضه، بدلا من حالة العداء والإبتعاد عن بعضه البعض".

وتابع: "السعودية تسعى إلى التقارب مع كافةالدول ومن ضمنها تركيا".