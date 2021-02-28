البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية

أدان البرلمان العربى هجوم ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الناضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.وفى وقت سابق أعلن التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية، صباح الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة سادسة أطلقتها ميليشيا باليمن باتجاه المملكة.