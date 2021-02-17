الاستخبارات العراقية تلقي القبض على أحد الإرهابيين في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على أحد الإرهابيين فى مدينة الرمادى، وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأربعاء، أنه تأكيدًا لجهودها المتضمنة ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الأول لواء المشاة 39 من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الجرايشي بالرمادي في محافظة الأنبار.

وأشارت إلى أن هذا الإرهابي من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب. وعلى صعيد آخر، تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية من الاستيلاء على عبوات ناسفة في محافظة نينوى.