الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في وسط البلاد

أفادت مصادرنا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد وصرح مصدر عسكري سوري بأنه حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها وصرح المصدر العسكري بأنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان الإسرائيلي.