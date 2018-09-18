الرجوب يؤكد أن الجبهتين الشعبية و الديموقراطية فصائل تعيش علي التناقضات

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب أن الجبهتين الشعبية و الديموقراطية فصائل تعيش علي التناقضات ولولا القيمة التي صنعتها لهم منظمة التحرير الفلسطينية لما كان لهم أي وزن في الساحة الفلسطينية