قصر بكنغهام يٌعلن وفاة الملكة إليزابيث عمر ناهز 96 عاما

أعلن قصر بانغكهام اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية بعد أن أوصى فريقها الطبي ببقائها تحت المراقبة.

وكان قد صدر بيان مختصر عن قصر باكينغهام في وقت سابق من اليوم جاء فيه: "بعد تقييم هذا الصباح، أعرب أطباء الملكة عن قلقهم على صحتها، وأوصوا بأن تظل خاضعة للإشراف الطبي".

الملكة إليزابيث الثانية، أكثر الملوك خدمة للبلاد على مر التاريخ، حيث تولت المنصب مباشرة بعد وفاة والدها الملك جورج السادس عام 1952، ومضى عليها في هذا الموقع نحو 70 سنة ملكة لبريطانيا.