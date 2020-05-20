مصر تسجل 745 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ووفاة 21 حالة جديدة .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد فى تصريح صحفي اليوم أن 252 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي تم إخراجهم بعد تماثلهم للشفاء، مشيرًا إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس " كوفيد -19 " ارتفع ليصبح 4584 حالة، ومن ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 14229 حالة، ومن ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.