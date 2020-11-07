ترودو يهنئ بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مرشح الحزب الديمقراطي الأميركي جو بايدن، بإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وكتب ترودو في تغريدة على "تويتر": " تهانينا لجو بايدن"وأضاف، أن "بلدينا صديقان وشريكان وحليفان مقربان.. نتشارك في علاقة فريدة من نوعها على الساحة العالمية".وتابع: "نتطلع حقا إلى العمل معا والبناء على ذلك معكم".