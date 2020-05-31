السودان تسجل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19 ) ، و29 حالة وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيانها الصادر اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة وصل إلى 4800 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 262 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1272 حالة .