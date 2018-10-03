مجلس الوزراء اليمني يوجه دعوته إلى التخلي عن أية تشكيلات لا تخضع للسلطة الشرعية

مجلس الوزراء اليمني، يوجه دعوته إلى ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.
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يمكننا التنبؤ بما سترتديه ميغان ماركل، دوقة ساسيكس، بعد حضورها عرض أزياء مصممها المفضل "جيفنشي" الذي قدم أحدث مجموعاته في أسبوع الموضة في باريس. وقدمت كلير وايت كيلر، رئيسة دار أزياء "جيفنشي"، وهي المرأة التي صممت فستان زفاف دوقة ساسيكس، مجموعة من التصميمات الفاخرة والمستوحاة من الثمانينات، في باريس يوم الأحد , واختارت ميغان (37 عامًا) العديد من تصاميم جيفنشي خلال سنتها الأولى كدوقة ، وكانت مجموعة صيف وربيع 2019 الجديدة أكثر من مجرد تلميح عن تألق ماركل من فستان سهرة أسود إلى ثوب سهرة أخضر براق. وحظيت المجموعة الجديدة بإشادة واسعة من قبل المطلعين على الموضة ، حيث أعلنت مجلة "Fashionista" أن المجموعة الجديدة "متطورة وأنيقة وفاخرة" , ووصف تايلر ماكول ، الخبير في الموضة، التصاميم بأنها "مثيرة" في الوقت الذي أثنى فيه على السروال القصير والفساتين المسائية. وكانت معظم
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