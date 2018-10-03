مجلس الوزراء اليمني يوجه دعوته إلى التخلي عن أية تشكيلات لا تخضع للسلطة الشرعية

مجلس الوزراء اليمني، يوجه دعوته إلى ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي" بالاتجاه إلى العمل السياسي، والتخلي عن أية تشكيلات عسكرية أو أمنية لا تخضع للسلطة الشرعية، كما دعا كافة الأطراف إلى العودة إلى مسار العمل السياسي، بدلاً من الدعوة إلى إثارة الفوضى التي سيكتوي بنيرانها الجميع، ولن يستثنى منها أحد.