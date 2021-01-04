رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يلتقي مدير عام جهاز المخابرات المصري
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رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يلتقي مدير عام جهاز المخابرات المصري

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العرب اليوم - رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يلتقي مدير عام جهاز المخابرات المصري

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان
الخرطوم - العرب اليوم

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يلتقي مدير عام جهاز المخابرات المصري

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رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يلتقي مدير عام جهاز المخابرات المصري رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان يلتقي مدير عام جهاز المخابرات المصري



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