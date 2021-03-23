متحدث باسم التحالف الدولي يكشف لـrt حقيقة استهداف قاعدة حقل كونيكو النفطي في سوريا

نفى المتحدث باسم التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، الأنباء التي تحدثت عن قصف قاعدة حقل كونيكو النفطي في دير الزور بسوريا.وفي تصريح خاص لـRT، قال ماروتو إن "التقارير (التي تحدثت عن تعرض القاعدة للقصف) غير صحيحة. لقد تم إبلاغي بأن صاروخا سقط على بعد مئات الأمتار من القوات الأمريكية. لم تكن هناك خسائر أو أصابات."وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق من اليوم بأن "صواريخ مجهولة المصدر استهدفت قاعدة أمريكية في معمل غاز كونيكو بريف دير الزور الشمالي".