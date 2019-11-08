قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لن تصغي مطلقا للدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الجمعة، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات أسبوع المولد النبوي الشريف بمدينة اسطنبول.

وقال أردوغان، "لن نصغي بتاتا لمن يقولون: ليرحل السوريون".

وأضاف أن المسلمين اليوم يعيشون أياما عصيبة في فترة أسرت فيها الفتنة الطائفية والتعصب للعرق واللون واللغة والقبيلة قلوب وعقول المسلمين.

وأشار أردوغان، إلى أن الحضارة الإسلامية كأنها تتعرض لإبادة ثقافية من قبل القطعان القاتلة مثل "داعش" و"بوكو حرام" و"الشباب" و"غولن" و"حزب العمال الكردستاني" و"الوحدات الكردية" من جهة، ومن جهة أخرى تمزق جسدها براثن الجهل والتعصب المذهبي.