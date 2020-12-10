جبهة البوليساريو تأسف لقرار واشنطن حول الصحراء وتقول إنه لن يؤثر على عزمها مواصلة النضال

نقلت وكالة "رويترز" عن ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا قوله إن "الجبهة تأسف لقرار واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، لكن هذا القرار لن يغير موقف الجبهة" حسب قوله.