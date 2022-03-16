الناتو يعلن مراجعة استراتيجيته الدفاعية على خلفية العملية الروسية
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الناتو يعلن مراجعة استراتيجيته الدفاعية على خلفية العملية الروسية

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العرب اليوم - الناتو يعلن مراجعة استراتيجيته الدفاعية على خلفية العملية الروسية

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واشنطن - العرب اليوم

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن أعضاء الحلف قرروا مراجعة استراتيجيتهم الدفاعية، على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

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الناتو يعلن مراجعة استراتيجيته الدفاعية على خلفية العملية الروسية الناتو يعلن مراجعة استراتيجيته الدفاعية على خلفية العملية الروسية



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