وزارة التربية في لبنان تعلن تعطيل المدارس حتى إشعار آخر
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وزارة التربية في لبنان تعلن تعطيل المدارس حتى إشعار آخر

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العرب اليوم - وزارة التربية في لبنان تعلن تعطيل المدارس حتى إشعار آخر

ارة التربية في لبنان تعلن تعطيل المدارس
بيروت - العرب اليوم

وزارة التربية في لبنان تعلن تعطيل المدارس حتى إشعار آخر

 

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وزارة التربية في لبنان تعلن تعطيل المدارس حتى إشعار آخر وزارة التربية في لبنان تعلن تعطيل المدارس حتى إشعار آخر



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