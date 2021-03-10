جونسون يؤكد لروحاني أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي وعلى طهران الكف عن انتهاكه

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لا تزال ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه "يجب على طهران الكف عن انتهاك الاتفاق".