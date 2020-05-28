السعودية تعلن تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة وتؤكد أن فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار
آخر تحديث GMT17:59:53
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

السعودية تعلن تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة وتؤكد أن فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار

العرب اليوم -

العرب اليوم - السعودية تعلن تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة وتؤكد أن فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار

فيروس كورونا
الرياض ـ العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة تسجيل (1644) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (80185) حالة، من بينها (25191) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (419) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة, كما سجلت (3531) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (54553) حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1644) حالة، 42% من الحالات تعود لسعوديين و58% لغير سعوديين، و26% من الحالات للإناث، و74% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغون 83%, مشيرة إلى أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (611) حالة، وجدة (360) حالة، ومكة المكرمة (148) حالة، والدمام (101) حالة، والهفوف (91) حالة، والمدينة المنورة (50)، والخبر (46) حالة، والظهران (25) حالة، والطائف (22) حالة، وحائل (20) حالة، والمبرز(17) حالة، والجبيل (17) حالة، وتبوك (16) حالة، وخليص (15) حالة، والقطيف (13) حالة، وبقيق (13) حالة، ورأس تنورة (8) حالات، والشارف (8) حالات، والجفر (5) حالات، ونجران (5) حالات، وبريدة (4) حالات، وخميس مشيط (4) حالات، والخرج (4) حالات، وبيش (3) حالات، والعيص حالتان، وينبع حالتان، والقريات حالتان، والمضة حالتان، والنماص حالتان، والخفجي حالتان، وصفوى حالتان، وجازان حالتان، وعرعر حالتان، وحالة واحدة في كل من خيبر، والرس، وعيون الجواء، وعنيزة، والمظيلف، والقنفذة، والهدأ، ورنية، وابها، والمجاردة، وأحد رفيدة، والنعيرية، وحفر الباطن، والغزالة، والطوال، وفيفاء، وصبياء، وشرورة والدلم، والمجمعة.

وأفادت الصحة أن عدد الوفيات (441) حالة، بإضافة (16) حالات، منها حالة لسعودي في جدة يبلغ من العمر (51) عام، و(15) لغير سعوديين في مكة المكرمة، وجدة، والمدينة المنورة، وجازان، والدمام، والخبر، وتتراوح أعمارهم بين 30 و68 عام، وأغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، حيث بلغت نسبة التعافي 68% ونسبة الوفيات 0،55.%.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (5716570) حالة, تعافى منها (2367292) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (356124) ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أوضحت الصحة أنه تم إضافة فحوص جديدة بعدد (16428) فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (770696) فحصاً.

وحثت الجميع على الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا, كذلك أهمية تغطية الفم والأنف عند الخروج بالكمامة القماشية.

وجدّدت الوزارة التأكيد على أن الفيروس خطر جداً وسريع الانتشار والعدوى تنتقل من أي شخص في أي عمر والفئات الأكثر خطورة هم كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة أو أمراض تنفسية.

وأكدت الصحة أن جميع المعلومات التي تخص المستجدات والمعلومات التي تخص فيروس كورونا الجديد يمكن الحصول عليها من موقع الوقاية من كورونا وهو https://covid19awareness.sa/ وعش بصحة، حاثةً الجميع على الاطلاع عليه.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

السعودية تعلن تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة وتؤكد أن فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار السعودية تعلن تسجيل 1644 حالة إصابة جديدة وتؤكد أن فيروس كورونا خطر جداً وسريع الانتشار



أخبار ذات صلة

GMT 17:58 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

فرنسا تعلن رفع قيود التنقل ابتداءً من 2 يونيو
العرب اليوم - فرنسا تعلن رفع قيود التنقل ابتداءً من 2 يونيو

GMT 17:54 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

الجزائر تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - الجزائر تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 17:52 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

الأردن تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا
العرب اليوم - الأردن تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا

GMT 17:49 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

كوريا الجنوبية تقرر تشديد القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تقرر تشديد القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا

GMT 17:46 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

رئيس الوزراء المصري يؤكد دعم الحكومة الكامل لمجهودات الطواقم الطبية في مجابهة فيروس كورونا
العرب اليوم - رئيس الوزراء المصري يؤكد دعم الحكومة الكامل لمجهودات الطواقم الطبية في مجابهة فيروس كورونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تألَّقن بالقفاطين والفساتين العصرية والتنانير الكاجوال

إطلالات لافتة للنجمات العربيات خلال عيد الفطر المبارك

بيروت ـ العرب اليوم

ظهرت النجمات العربيات خلال عيد الفطر بتصاميم راقية برزت على موقع "إنستغرام"، فتألقن بالعديد من القفاطين والفساتين العصرية، إلى جانب التنانير الكاجوال والمتجددة في عالم الموضة. شاهدي أجمل إطلالات النجمات العرب في عيد الفطر 2020، لتختاري أي إطلالة أعجبتك أكثر من غيرها. خطفت إطلالة النجمة يارا الأنظار بموضة القفطان العصري والمزخرف برسمات هندسية ومتداخلة من خلال ألوان الأحمر والأسود والذهبي مع نقشات الحيوان الملفتة على كامل التصميم، من دون إهمال الياقة العريضة بتفاصيل الخرز الأسود وصيحة الأكمام الواسعة والمنسدلة بأسلوب الكاب العريض. بدورها تألقت النجمة بلقيس برفقة عائلتها في عيد الفطر 2020، بموضة الفستان الطويلة والناعم باللون البيج مع نقشات الورود الكبيرة والمتداخلة بألوان ترابية. ومن الإطلالات العصرية التي اخترنها ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:45 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

اتجاهات أحذية تمنح فساتينك الأناقة في صيف 2020
العرب اليوم - اتجاهات أحذية تمنح فساتينك الأناقة في صيف 2020

GMT 03:36 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

تعرف على أفضل وقت لزيارة "سيشيل" لقضاء عطلة رومانسية رائعة
العرب اليوم - تعرف على أفضل وقت لزيارة "سيشيل" لقضاء عطلة رومانسية رائعة

GMT 03:02 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

حلول ذكية تضيف الراحة والتميّز على غرف النوم الصغيرة
العرب اليوم - حلول ذكية تضيف الراحة والتميّز على غرف النوم الصغيرة

GMT 01:56 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

كروز يُهاجم "يوتيوب" بعد حذف تعليقات مسيئة عن الحزب الشيوعي الصيني
العرب اليوم - كروز يُهاجم "يوتيوب" بعد حذف تعليقات مسيئة عن الحزب الشيوعي الصيني

GMT 02:00 2020 الخميس ,28 أيار / مايو

ترامب يُغرد فرحًا بعد تسريح مجلة "ذا أتلانتيك" ثلث العاملين فيها
العرب اليوم - ترامب يُغرد فرحًا بعد تسريح مجلة "ذا أتلانتيك" ثلث العاملين فيها

GMT 08:43 2020 الأربعاء ,27 أيار / مايو

تقرير يرصد أبرز الفساتين الناعمة والطويلة ماكسي
العرب اليوم - تقرير يرصد أبرز الفساتين الناعمة والطويلة ماكسي

GMT 03:00 2020 الأربعاء ,27 أيار / مايو

أماكن سياحية يتوق الألمان لزيارتها بعد انتهاء "كورونا"
العرب اليوم - أماكن سياحية يتوق الألمان لزيارتها بعد انتهاء "كورونا"

GMT 03:03 2020 الأربعاء ,27 أيار / مايو

أفكار لتجديد ديكور المنزل بأجمل الإكسسوارات الذهبية لمحبي الفخامة والتميز
العرب اليوم - أفكار لتجديد ديكور المنزل بأجمل الإكسسوارات الذهبية لمحبي الفخامة والتميز

GMT 02:23 2020 الأربعاء ,27 أيار / مايو

ترامب يستعد لاتخاذ إجراءات ضد الصين ردًا على خطواتها بشأن "هونغ كونغ"
العرب اليوم - ترامب يستعد لاتخاذ إجراءات ضد الصين ردًا على خطواتها بشأن "هونغ كونغ"

GMT 01:55 2020 الأربعاء ,27 أيار / مايو

تعرف على مذيعة قناة "العربية" التي أطلق عليها الجمهور لقب "حورية الأرض"
العرب اليوم - تعرف على مذيعة قناة "العربية" التي أطلق عليها الجمهور لقب "حورية الأرض"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 08:20 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء

GMT 14:12 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

"فيسبوك" تدفع 52 مليون دولار تعويضات لمشرفي "المحتوى الصادم"
العرب اليوم - "فيسبوك" تدفع 52 مليون دولار تعويضات لمشرفي "المحتوى الصادم"

GMT 09:57 2020 الأربعاء ,13 أيار / مايو

مؤسس "تلغرام" يعلن عن إغلاق مشروع بلوكشين قبل افتتاحه
العرب اليوم - مؤسس "تلغرام" يعلن عن إغلاق مشروع بلوكشين قبل افتتاحه

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 04:17 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

خطوات بسيطة توضح كيفية تقليل استهلاك الوقود في السيارة
العرب اليوم - خطوات بسيطة توضح كيفية تقليل استهلاك الوقود في السيارة

GMT 01:23 2020 الجمعة ,22 أيار / مايو

الإمارات تكشف عن ارتفاع ملموس في طاقة مصافي النفط
العرب اليوم - الإمارات تكشف عن ارتفاع ملموس في طاقة مصافي النفط

GMT 03:16 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد
العرب اليوم - قائمة بـ10 أحجار كريمة تجلب الحظ السعيد

GMT 01:10 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس

الكرفس علاج للمعدة والسمنة
العرب اليوم - الكرفس علاج للمعدة والسمنة

GMT 12:20 2016 الجمعة ,22 تموز / يوليو

جنون المداعبة الجنسية للرجل
العرب اليوم - جنون المداعبة الجنسية للرجل

GMT 16:44 2018 الثلاثاء ,23 كانون الثاني / يناير

تسريب صور مخلة للآداب للممثلة السورية لونا الحسن
العرب اليوم - تسريب صور مخلة للآداب للممثلة السورية لونا الحسن

GMT 09:41 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء" يعتمد "الهيئة السعودية للفضاء"
العرب اليوم - مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء" يعتمد "الهيئة السعودية للفضاء"

GMT 12:48 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

الغضب يسيطر على منظمي أولمبياد طوكيو 2020 بسبب السخرية من الشعار
العرب اليوم - الغضب يسيطر على منظمي أولمبياد طوكيو 2020 بسبب السخرية من الشعار

GMT 17:08 2014 الأحد ,28 كانون الأول / ديسمبر

جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر
العرب اليوم - جدول متوسط الوزن والطول للأطفال بحسب العمر

GMT 02:43 2020 الخميس ,21 أيار / مايو

دول تُخطط لفتح أبوابها مرة أخرى أمام السائحين تعرف عليها
العرب اليوم - دول تُخطط لفتح أبوابها مرة أخرى أمام السائحين تعرف عليها

GMT 07:32 2017 الجمعة ,07 إبريل / نيسان

الملك سلمان يفاجئ المواطنين والوافدين بمفاجأة سارة ويطمئن قلوبهم
العرب اليوم - الملك سلمان يفاجئ المواطنين والوافدين بمفاجأة سارة ويطمئن قلوبهم

GMT 04:04 2016 السبت ,14 أيار / مايو

اكتشاف أول امرأة حملت عن طريق الجنس الشرجي
العرب اليوم - اكتشاف أول امرأة حملت عن طريق الجنس الشرجي

GMT 10:08 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - عجائب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

GMT 12:55 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

إجراءات العزل في بريطانيا تُهدِّد مسيرة الفرق الكروية المحلية في أوروبا
العرب اليوم - إجراءات العزل في بريطانيا تُهدِّد مسيرة الفرق الكروية المحلية في أوروبا

GMT 20:40 2019 الأحد ,12 أيار / مايو

دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها
العرب اليوم - دلائل تؤكد أن زوجتك تمارس العادة السرية تعرف عليها

GMT 08:31 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

ديكورات مميزة و5 أخطاء شائعة مع جبس بورد مودرن من داخل الشقق السعودية
العرب اليوم - ديكورات مميزة و5 أخطاء شائعة مع جبس بورد مودرن من داخل الشقق السعودية

GMT 06:07 2019 الأحد ,24 شباط / فبراير

أهمّ مميَّزات سيارة تويوتا "كورولا هايبرد" الجديدة كليًّا
العرب اليوم - أهمّ مميَّزات سيارة تويوتا "كورولا هايبرد" الجديدة كليًّا

GMT 23:03 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد الدوم لعلاج ضغط الدم المرتفع
العرب اليوم - فوائد الدوم لعلاج ضغط الدم المرتفع

GMT 00:55 2018 الإثنين ,08 كانون الثاني / يناير

ثلاثة فنانيين قدموا الأخرس في السينما المصرية
العرب اليوم - ثلاثة فنانيين قدموا الأخرس في السينما المصرية

GMT 21:35 2018 الأربعاء ,24 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار مبتكرة لصنع طاولة جانبية في غرفة النوم
العرب اليوم - أفكار مبتكرة لصنع طاولة جانبية في غرفة النوم

GMT 02:20 2018 الخميس ,10 أيار / مايو

الهندية سونام كابور تتزوج من رجل الأعمال أناند أهوجا
العرب اليوم - الهندية سونام كابور تتزوج من رجل الأعمال أناند أهوجا

GMT 18:54 2017 الإثنين ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

عرض مسلسل "الحرافيش" مجمع للمرة الأولى على قناة "فاميلي دراما"
العرب اليوم - عرض مسلسل "الحرافيش" مجمع للمرة الأولى على قناة "فاميلي دراما"

GMT 01:47 2019 الأحد ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

الكويتي فيصل العدواني يصف القصائد بالصديق العزيز الذي يشفي غليله
العرب اليوم - الكويتي فيصل العدواني يصف القصائد بالصديق العزيز الذي يشفي غليله
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab