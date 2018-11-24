تدهور الحالة الصحية للرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي

أعلن الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا اليوم السبت عن فقد سلفه روبرت موجابي قدرته البدنية على السير بسبب تدهور حالته الصحية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن منانجاجوا قوله في حديث له إلى مناصري الحزب الحاكم إن موجابي يرقد في إحدى مستشفيات سنغافورة من شهرين..مضيفا : "إن الأخير لم يعد يستطيع السير إلا أننا سنستمر في تقديم الرعاية له".

وأشار الرئيس الزيمبابوي إلى أن سلفه كان ينوي القدوم إلى بلاده في 15 أكتوبر الماضي إلا أنه لم يستطع ذلك لأسباب صحية ; ومن المتوقع أن يعود موجابي إلى زيمبابوي في 30 نوفمبر القادم وذلك حسبما ذكرت الشبكة.