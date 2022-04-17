الشرطة الفرنسية تقمع بعنف احتجاجات ضد ماكرون ولوبان

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن ومحتجين رافضين لنتائج الانتخابات الفرنسية وصعود تيار اليمين المتطرف في البلاد وأظهرت مقاطع فيديو متداولة استخدام رجال الشرطة الغازات المسيلة للدموع بكثافة في العاصمة لتفريق المحتجين، الذين تعرض عدد منهم للاعتقال وشاركت أكثر من 30 منظمة ونقابة في المظاهرات التي رُددت فيها شعارات "لا لماكرون ولا للوبان"، المتأهلين إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ووفقا للإحصاءات التي قدمتها سلطات باريس، خرج حوالي 10000 شخص إلى الشوارع.