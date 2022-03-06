الكرملين يعلن محادثات بين بوتين وبينيت بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت تبادلا وجهات النظر حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.