البيت الأبيض يعلن إن عادت إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سنقوم بالخطوة ذاتها
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البيت الأبيض يعلن إن عادت إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سنقوم بالخطوة ذاتها

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العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن إن عادت إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سنقوم بالخطوة ذاتها

البيت الأبيض
واشنطن - العرب اليوم

أعلن البيت الأبيض أن عودة إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سيعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

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البيت الأبيض يعلن إن عادت إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سنقوم بالخطوة ذاتها البيت الأبيض يعلن إن عادت إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي سنقوم بالخطوة ذاتها



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