دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جميع الأطراف الليبية إلى العودة لطاولة الحوار، وتوحيد جهودها في سبيل منع أي دولة أخرى، وبالدرجة الأولى روسيا، من التدخل في بلادها.

وصرح بومبيو أثناء موجز صحفي عقده اليوم الأربعاء: "الوقت حان لجميع الليبيين من كافة الأطراف للتصرف كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل وانتهاك سيادة ليبيا لتحقيق مكاسبها".

وأشاد بقرار حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة، معتبرا إياه "خطوة أولى جيدة وإيجابية للغاية".

وشدد على ضرورة "بدء مفاوضات عاجلة وبحسن نية لوقف إطلاق النار وإعادة إطلاق المفاوضات الليبية الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال بومبيو إن "وضع ليبيا في طريق الانتعاش الاقتصادي يتطلب الحفاظ على المنشآت النفطية وضمان الوصول القوي [للسلطات المعترف بها] إلى المؤسسة الوطنية للنفط".

ورحبت روسيا والولايات المتحدة على حد سواء مؤخرا بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية النزاع في ليبيا، وخاصة "إعلان القاهرة" الذي طرحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وكانت موسكو قد رفضت الاتهامات الموجهة لها من قبل واشنطن بالتدخل في شؤون ليبيا، وأعربت عن اهتمامها بتسوية النزاع الليبي.

المصدر: وكالات