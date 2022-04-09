أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف حاول إجلاء قياديي كتيبة "آزوف" النازية والمرتزقة الأجانب من ماريوبول بحرا على متن سفينة تجارية، بعد أن فشل في ذلك جوّا.