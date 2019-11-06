رئيسة سنغافورة في السعودية بزيارة غير مسبوقة
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رئيسة سنغافورة في السعودية بزيارة غير مسبوقة

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العرب اليوم - رئيسة سنغافورة في السعودية بزيارة غير مسبوقة

رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب
الرياض - العرب اليوم

أجرى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، مباحثات مع رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، التي وصلت المملكة بزيارة غير مسبوقة.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الاجتماع بين الزعيمين تناول العلاقات بين الدولتين وفرص تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقبل المفاوضات، سلم العاهل السعودي قلادة الملك عبد العزيز إلى يعقوب، التي تعد أول رئيس لسنغافورة يزور المملكة.

وجاء ذلك بعد يوم من زيارة رئيسة سنغافورة إلى المدينة المنورة ضمن إطار أول جولة شرق أوسطية تقوم بها منذ توليها مقاليد الحكم عام 2017.

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رئيسة سنغافورة في السعودية بزيارة غير مسبوقة رئيسة سنغافورة في السعودية بزيارة غير مسبوقة



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