الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدة من الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.