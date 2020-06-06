ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في تونس ارتفاع عدد المتماثلين للشفاء إلى 977 شخصًا من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم : إنه لم تُسجل أية إصابة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 حالة، وذلك بالتوازي مع عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد عند 49 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي لا زالت حاملة للفيروس تراجعت إلى 61 حالة.