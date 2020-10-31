رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يستعد لاعلان الاغلاق العام في بريطانيا اعتبارا من مساء يوم الخميس المقبل

قالت مصادر بريطانية مطلعة ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلن الليله عن اقفال تام في بريطانيا اعتبار من مساء يوم الخميس المقبل بعد تزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع عدد الوفيات بشكل ملحوظ . وقالت المصادر ان الاغلاق سيستمر لمدة شهر من تاريخه بعد تزايد النصائح العلمية والطبية لمستشارية والتي تلح على اتخاذ هذا الاجراء للحيلولة دون تزايد الاصابات بشكل مخيف في الاسابيع المقبلة .

وقال خبراء مطلعون على حيثيات القرار بأن رئيس الوزراء حاول في الايام الماضية الموازنة بين الحاجة الصحية الملحية لاتخاذ هذه الخطوات بعد تضاعف عدد المصابين كل اسبوعين ، والحاجة للمحافظة على العجلة الاقتصادية في البلاد .ويتوقع ان تحث الحكومة البريطانية العاملين على العمل من منازلهم اذا سمحت ظروفهم بذلك والا سيسمح لهم بالانتقال الى مكاتبهم ، كما ستسمح الاجراءات الجديدة المتوقعة باستمرار التعليم في المدارس خلال هذه الفترة .وتسعى الحكومة البريطانية من هذا الاجراء لوضع حد لتزايد عدد المصابين من خلال منه التواصل بالطريقة التي تتم بها حاليا بين المواطنين .