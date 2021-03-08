اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية في المنطقة خاصة من قبل الحوثيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل العمل الوثيق مع المملكة.