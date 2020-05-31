ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 181482 إصابة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) بواقع 286 حالة ليبلغ العدد الإجمالي 181482 .

كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 حالة وفاة .