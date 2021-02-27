سلطنة عمان تعرب عن تأييدها لبيان السعودية بشأن مقتل خاشقجي

قالت وكالة الأنباء العمانية، إن وزارة خارجية سلطنة عمان أعربت عن تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي بخصوص مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت الوكالة أن سلطنة عمان تثمن "جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها".