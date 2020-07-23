الرئيس المصري ورئيس وزراء اليوناني يؤكدان التوافق علي اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط وأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار