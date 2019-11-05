رئيس الوزراء العراقي لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان
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رئيس الوزراء العراقي" لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان"

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العرب اليوم - رئيس الوزراء العراقي" لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان"

رئيس الوزراء العراقي
بغداد - العرب اليوم

رئيس الوزراء العراقي" لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان"

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رئيس الوزراء العراقي لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان رئيس الوزراء العراقي لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون حل البرلمان



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