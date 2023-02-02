العراق تعلن القبض على 9 إرهابيين في عمليات استخباراتية

أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على تسعة إرهابيين خطرين في 6 محافظات.

وقالت المديرية، في بيان، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الخميس/ - إنه تم من خلال عمليات استباقية لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات سامراء والفرق السابعة والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات، بغداد والأنبار وكركوك وسامراء ونينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضاء هيت والموصل وسامراء وكركوك والدورة".

وأكدت أنه تم تسليمهم إلى الجهات المعنية ميدانياً وأصولياً.

وفي محافظة صلاح الدين .. أوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن مفارز مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني والحشد الشعبي العراقي تمكنت من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة الإرهاب في قضاء تكريت، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق المادة (١/٤) ارهاب".